Askerlik sevkleri ertelendi mi? Sevkler ne zaman yapılacak? MSB duyurdu!

Askerlik sevkleri ertelendi mi? 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihleri ertelendi. Askerlik sevkleri ne zaman yapılacak?

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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