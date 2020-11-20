Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
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- Askerlik sevkleri ertelendi mi? Sevkler ne zaman yapılacak? MSB duyurdu!
Askerlik sevkleri ertelendi mi? Sevkler ne zaman yapılacak? MSB duyurdu!
20 Kasım 2020 Cuma - 16:18 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 16:18
Askerlik sevkleri ertelendi mi? 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihleri ertelendi. Askerlik sevkleri ne zaman yapılacak?
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