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Askerlik sevkleri ertelendi!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 15:49

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Deniz Kuvvetleri ve Jandarma sevkleri ertelendi" ifadelerine yer verildi.


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MSB askerlik sevk
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