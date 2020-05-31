Askerlik sevk tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik celp dönemi ve askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Virüs nedeniyle 100 binden fazla kişiyi etkileyen terhis ve cepler için normalleşme süreci ile birlikte başlıyor. Askerlik terhisleri için son saatlere girildi. Peki, Celpler ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik celp dönemi ve askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Askerlik sevk tarihleri ne zaman? Askerlik alımları ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik işlemleri ne zaman yapılacak? İşte Bedelli askerlik ve celp yerleri ile ilgili detaylar...

Türkiye'nin corona virüs mücadelesinde alınan önlemler normalleşme adımları ile birlikte esnetiliyor. Virüs nedeniyle askerlerin terhisleri ertelenmiş, askere alımlar durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte 18 Mayıs'tan bu yana tedbir için gözetim altına alınan askerler bugün terhis olacak. Bedelli askerlik ve askere yeni alınacaklar için ise süreç başladı.

Peki, Celpler ne zaman başlıyor? Askerlik sevk tarihleri ne zaman? Askerlik alımları ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik işlemleri ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik celp dönemi ve askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte Bedelli askerlik ve celp yerleri ile ilgili tüm detaylar...

Corona virüs nedeniyle askerlik celp tarihleri ertelenmiş ve terhisler durdurulmuştu. Terhisler bugün yapılıyor. Askerlikte ertelenen celp tarihleri ise tekrar başlıyor. Askere alınacakların sevk işlemlerinin ertelenmesinden sonra askerlerin celp işlemleri de başladı. Askerlik celp tarihi de e-Devlet 'te açıklandı.

ASKER ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını ifade etti. Askerliğe yeni başlayacaklar için PCR testi yapılacak.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak.

İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.