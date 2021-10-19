Askerlik celp dönemleri 2021! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, askerlik borçlanması hesaplama?

Asker adayları askerlik celp dönemleri hakkındaki araştırmalarını hızlandırırken, bedelli askerlik başvurusu ve askerlik borçlanması detaylarını da sorguluyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüleri yakından ilgilendiren Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? Askerlik celp dönemleri 2021…

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. Askerlik süreciyle ilgili işlemler e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilecek ve sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaklar. Peki, Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Askerlik celp dönemleri 2021 ve askerlik borçlanması hesaplama…

Askerlik celp dönemleri 2021

Yükümlü Sevk Tarihleri Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021 Erbaş/Er (2nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021 Erbaş/Er (3ncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 2021

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.



Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik borçlanması

Askerlik borçlanması sorgulama işlemi ALO 170 aranarak gerçekleştirilebilir. Telefon hizmetinin dışında internet adresi de bulunmaktadır. www.alo170.gov.tr adresinden giriş yaparak danışmanlarla canlı görüşme yapmanız mümkün.

Askerlik borçlanması yapacak olan kişi her ne kadar prim tutarlarını kendisi belirleyecek olsa da bu rakamların taban ve tavanı bulunmaktadır. Asgari ücretin artması sigorta primlerini de arttırmaktadır. 2021 yılında askerlik borçlanmasının günlük en düşük ücreti 38 lira 15 kuruşken en yüksek ücreti ise 235 lira 44 kuruştur.

Askerde olduğunuz süreyi gün olarak hesapladıktan sonra en düşük olarak 38 lira 15 kuruşla çarparak askerlik borçlanma tutarınızı bulabilirsiniz.

18 ay askerlik yapan birinin 540 günlük borçlanmasının maliyeti 2021 yılında 20 bin 520 Türk Lirasıdır.