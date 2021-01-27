Askerlik borçlanmasıyla ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması hesaplama!

Askerlik süresinde er veya erbaş olarak geçirilen süreler ve yedek subay okulundaki süreler sonradan borçlanılabiliyor. Askerliği sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri askerlik borçlanmasıyla öne çekiliyor. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olunabiliyor. Askerlik borçlanmasıyla ne zaman emekli olabilirim diyorsanız işte askerlik borçlanması ile ilgili tüm ayrıntılar...

En çok borçlanma er ve erbaşlıkta ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. Askerliği sigorta lı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri askerlik borçlanmasıyla öne çekiliyor. Bu nedenle prim günü eksik olmayanlar da askerlik borçlanması yapmayı tercih ediyor. Bu işlem emeklilik için gereken yaşı aşağı düşürüyor ve daha erken emekli olunabiliyor.

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK ’ya ödenmesi ile yapılır.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı bir arada yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki sigortalılık süresidir. İkinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Üçüncüsü ise yaş şartıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte dilekçeyle başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar. SSK ’lı, Bağkur lu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder.

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyorlar. Aynı kişinin askerlik borçlanması maliyeti yeni asgari ücrete göre, 2021 yılında 20.520'ye çıktı.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞLANGICI GERİ ÇEKER Mİ?

Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptıysanız, borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi 18 ay geri çeker.

BORÇLANMADAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE BORÇLANILAN TUTAR İADE ALINABİLİR Mİ?

Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, okuyucusundan askerlik borçlanması ile ilgili gelen soruyu şu şekilde yanıtlıyor:

SORU: 5 Nisan 1969 doğumluyum. 1994’te tütünden Bağkur girişim var. 1 Temmuz 1999’dan beri tarım primi yatırıyorum. Askerliğimi borçlansam, ne zamana emekli olabilirim? AYHAN

CEVAP: Sorunuzu tarım Bağkur’una prim ödediğiniz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Bağkur’dan emekli olma şartlarını 1 Haziran 2002 itibarıyla ödenen prim gün sayısı belirliyor. Dolayısıyla, bu tarihteki prim gün sayısı bilinmeden sorunuza net cevap verilemez. Ancak, emeklilik seçeneklerinizi şöyle sıralayabiliriz:

1) 1 Haziran 1994’te başlayıp 1 Haziran 2002’ye kadar aralıksız prim ödediğinizi varsayarsak, prim ödemeniz yeterli olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 5 Nisan 2023’te emekli olabilirsiniz. Bu seçenekte askerliğinizi de (18 ay kabul edilmiştir) borçlanırsanız 53 yaşı dolduracağınız 5 Nisan 2022’de emekli olabilirsiniz.

2) 1994’te bir yıl prim ödediğinizi ve askerlik sürenizi de borçlandığınızı varsayarsak, 1 Ocak 2022’ye kadar prim ödeyip toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşı dolduracağınız 5 Nisan 2025’te emekli olabilirsiniz.

3) Priminiz 5400 günden fazla olduğundan, faaliyetinize son verip bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.