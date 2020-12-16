Askerlik borçlanmasında 2020 fırsatı! Bu yıl yapanlar daha avantajlı!

Uzmanlar uyarıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren fırsat için son haftalara girildi. Bugünlerde sosyal güvenlik uzmanları tarafından sıkça dile getirilen konuların başında askerlik borçlanması geliyor. Özellikle sigorta prim borçlanması yapacak vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak zam öncesinde uzmanlar yılın son gününe kadar askerlik borçlanması dilekçelerinin verilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? İşte Askerlik borçlanmasında 2020 fırsatı detayları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emekliliği öne çekmek isteyenlerin başvurduğu askerlik borçlanmasında maliyet fırsat ından yararlanmak için son günlere girildi. Emekli olmak için prim gün sayısı eksik olanlar avantajlı ödeme fırsatından yararlanabilecek. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeni asgari ücret tutarına yapılacak zam ile birlikte prim borçlanma tutarlarındaki maliyetler de artacak. Peki, Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? İşte Askerlik borçlanmasında 2020 fırsatı detayları...

Erkek sigorta lılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabiliyorlar. Emekli olmak için gerekli şartları sağlayan, ancak günü yetmeyen sigortalılar askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabiliyor.

Askerlik borçlanmasını uygun maliyetle yapmak için son haftalara girildi. Bilindiği üzere, Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ile toplantılar yapıyor. Maaşlar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeni asgari ücret tutarı üzerinden alınacak. Askerlik borçlanmasında prim tutarları asgari ücrete bağlı olarak 2021 ocak ayından itibaren artacak. Sosyal güvenlik uzmanları da vatandaşları yılın son gününe kadar yapmaları konusunda uyarıyor.

BORÇLANMA PRİMLERİ ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK ) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında. Borçlanmayı bu yıl yapanlar günlük en düşük 31.39 TL prim ödemek zorunda. Prim tavanı tutarı ise günlük 235.44 TL’yi buluyor.

Borçlanmayı 31 Aralık tarihine kadar yapanlar günlük 31.39 TL ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ NE OLACAK?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyorlar.

Aynı kişinin askerlik borçlanması maliyeti asgari ücret yüzde 15 arttığında 19 bin 493 TL’ye, yüzde 16 arttığında 19 bin 662 TL’ye, yüzde 17 arttığında ise 19 bin 831 TL’ye yükselecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler.

Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

SSK’lı, Bağkurlu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE KADAR ÖDENİR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder.

2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASININ FAYDASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanmasıyla emekli olmaya hak kazanabilir. Örneğin, emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 ay daha çalışmak yerine 5 aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.

EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?

Sigortalı olduktan sonra askere gidenler, borçlanmayla yalnızca primini artırır, emeklilik tarihini öne çekemez. Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider.