Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan "Ne zaman emekli olurum?" sorusunu sıklıkla soruyor. Emeklilik için kurulan hayalleri öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemlerinden biri. Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Peki, Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi? Askerlik borçlanmasında ne kadar ödeme yapılır? İşte emekliliği öne çeken askerlik borçlanması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, ilk kez sigorta lı olarak çalışmaya başlanılan güne göre belirleniyor. Bu nedenle de emekli olmak için bir günün bile önemi var. Emeklilik için kurulan hayalleri öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını ararlar. Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Emekli olmak için gerekli şartları sağlayan, ancak günü yetmeyen sügortalılar askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Peki, Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi? Askerlik borçlanmasında ne kadar ödeme yapılır? İşte emekliliği öne çeken askerlik borçlanması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

EMEKLİ OLMAK İÇİN BU 3 ŞARTI SAĞLAMANIZ GEREKİR

Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı bir arada yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki sigortalılık süresidir.

Sigortalılık süresi ilk kez çalışılmaya başlanan tarihte işlemeye başlar ve kişi çalışmaya devam etse de, etmese de devam eder. Dolayısıyla, ilk kez 1 Ocak 1990’da sigortalı çalışmaya başlayan bir kişi, 1 Ocak 2000 tarihinde 10 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olur.

İkinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Prim ödeme gün sayısı ise kişinin çalıştığı, adına prim ödenen günleri ifade eder. Kişi çalışmaz veya borçlanma yapmaz ise prim ödeme gün sayısı artmaz.

Üçüncüsü ise yaş şartıdır. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan güne göre belirlenir. Bu nedenle de bir günün bile önemi vardır. Örneğin, 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir erkek sigortalı 58 yaşında emekli olabilirken, 9 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir erkek sigortalı 60 yaşında emekli olabilir. Bu nedenle, sigorta girişi emeklilik için hayati önemdedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler.

Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK ’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

SSK’lı, Bağkurlu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE KADAR ÖDENİR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder.

2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASININ FAYDASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanmasıyla emekli olmaya hak kazanabilir. Örneğin, emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 ay daha çalışmak yerine 5 aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.

EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?

Sigortalı olduktan sonra askere gidenler, borçlanmayla yalnızca primini artırır, emeklilik tarihini öne çekemez. Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider.