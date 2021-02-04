Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan güne göre belirlenir. Bu nedenle de bir günün bile önemi vardır. Yaş şartını tamamlayan ancak prim günü eksik olanların emekliliği öne çekmek için başvurduğu yöntemlerden biri olan askerlik borçlanması pek çok kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Emeklilik sürecini öne çekmek için askerlik borçlanması yapanlar kadar, bu borçlanmayı yaptıktan sonra vazgeçenler de olabiliyor. Peki, Askerlik borçlanma bedeli geri alınabilir mi? İşte askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...

Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabiliyor. Ancak, askerlik borçlanması başvurusu yapıp vazgeçenler olabildiği gibi, emekli olduktan sonra da askerlik borçlanması tutarını alıp alamayacağını da merak edenler olabiliyor. Emeklilik hayali kuranların eksik prim günlerini tamamlamaları sağlayan askerlik borçlanmasında ödenen bedeli geri almak isteyenler sosyal güvenlik uzmanlarına sıklıkla 'Askerlik borçlanma bedelini geri alabilir miyim?' sorusunu soruyor.

ASKERLİK BORÇLANMA BEDELİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, askerlik borçlanması ile ilgili okuyucularından gelen soruları ise şu şekilde cevaplıyor:

Soru: SGK girişim 15 Aralık 1990 tarihinde oldu. Emeklilik müracaatım öncesi, 2020 yılı Ocak ayında toplam 20 ay karşılığı 16.374 lira askerlik borçlanması ödemesi yaptım. Bu parayı iade alma imkanım var mı? Murat KARAİSMAİLOĞLU

Cevap: Emekli aylığı bağlanmadan önce askerlik borçlanmasından vazgeçtiğini belirterek borçlanma bedelinin iadesini talep edenler, ödedikleri borçlanma bedelini geri alabiliyor. Emekli aylığı bağlatmadan önce başvurarak ödediğiniz askerlik borçlanma bedelini geri alabilirsiniz.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ASKERLİK BORÇLANMA BEDELİ ALINIR MI?

Soru: 1963 doğumlu babamım sigorta başlangıcı 1997’dir. Eylül 2020’de 4/B’den emekli oldu. Hem 1963 doğumlu babamım sigorta başlangıcı 1997’dir. Eylül 2020’de 4/B’den emekli oldu. Hem Bağkur , hem SSK primleri var. Ama başlangıç ve sonuç 4/B’den oldu. Emeklilik için askerlik borçlanması ve yurtdışı borçlanmasını yatırdı. Toplam hizmet günü 6912. 540 gün askerlik borçlanması olarak hesaplandı. 2 aydır sadece emekli aylığı yatıyor. Ekstra bir para yok. Askerlik borçlanmasını geri alabilir mi? Alırsa eğer bunu nasıl yapabilir? Ahmet TUNÇ

Cevap: Emekli olup emekli aylığı almaya başladıktan sonra askerlik borçlanmasından vazgeçerek ödenen borçlanma bedelini geri almak mümkün değil. Babanız iki aydan beri aylık aldığından, askerlik borçlanması için ödediği parayı geri alamaz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte dilekçeyle başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar. SSK’lı, Bağkurlu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder.

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyorlar. Aynı kişinin askerlik borçlanması maliyeti yeni asgari ücrete göre, 2021 yılında 20.520'ye çıktı.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞLANGICI GERİ ÇEKER Mİ?

Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptıysanız, borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi 18 ay geri çeker.