Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.
Vali Seddar Yavuz, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi. Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.