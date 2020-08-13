13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.116 0.12 EURO 8,6900 0.56
USD 7,3370 0.04 ALTIN 456,130 0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İHA-AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 13:47 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:06

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı.


Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.
 
Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi.
 
 
Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
 
 
Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
 
  Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor. 
 
 
 Vali Seddar Yavuz, kazanın tek taraflı meydana  geldiğini söyledi. Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay  yerine yönlendirildiğini kaydetti.
 

ETİKETLER

Kocaeli Körfez Asker jandarma kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.