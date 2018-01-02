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Askerin gıda güvenliği için iki bakanlık arasında protokol

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 11:41 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 13:40

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.


Edinilen bilgiye göre, kışlalardaki gıda zehirlenmesi olaylarının  ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından çalışma başlatıldı.  Bakanlık tarafından uzun süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda  Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan gıda maddelerinin alımına yönelik Milli  Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği  yapılacak.

Bununla ilgili iki bakanlık arasında yarın düzenlenecek törenle iş  birliği protokolü imzalanacak. Protokolle erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli ve  dengeli beslenmesinin sağlanması, yerli ürün temin etmek ve çiftiye destek  olunması amaçlanıyor.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, protokol kapsamında, Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın  denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden Milli Savunma Bakanlığınca  sağlanacak.

Yarın Milli Savunma Bakanlığında yapılması planlanan törende Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli'nin iş birliği protokolüne imza atması bekleniyor. 

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