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Askeri mahkeme ilk kez sivilleri yargıladı! 6 idam kararı

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 15:51

Bahreyn'de askeri mahkeme "terör hücresi oluşturmak ve suikast girişiminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanan 6 sivilin idamına, 7 sivilin ise 7'şer yıl hapsine hükmetti.


Bahreyn resmi haber ajansı BENA'nın haberine göre, Büyük Askeri  Mahkeme 8'i gıyabında olmak üzere 18 sanığın yargılandığı davada ilk kararını  açıkladı.
 
Mahkeme, terör hücresi oluşturmak ve Savunma Gücü Genel Komutanı Şeyh  Halife bin Ahmed Al Halife'ye yönelik suikast girişiminde bulunmaktan suçlu  bulunan 6 sivilin idamına, 7'sinin 7'şer yıl hapsine, 5'inin ise beraatına karar  verdi.
 
Karara itiraz için Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi'ne başvurulabileceği  kaydedildi.
 
Söz konusu karar, Bahreyn'de nisan ayında gerçekleştirilen sivillerin  askeri mahkemede yargılanmasına izin veren anayasa değişikliğinin ardından  "askeri mahkemede siviller hakkında verilen ilk hüküm" olma özelliği taşıyor.
 

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Bahreyn idam mahkeme
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