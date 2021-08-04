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Askeri kamuflajlı görüntüleri tepki çekmişti! O Afganlar yakalandı

DHA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:58

Askeri kamuflajlı görüntüleriyle tepkilere neden olan Afgan uyruklu göçmenler, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde gözaltına alındı. Emniyet, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yakaladı. Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi. 
 
 

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