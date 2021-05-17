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Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü!

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 9:47

Samsun'un İlkadım ilçesinde askerden gelen Onur Bektaş (22), içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş, yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
 
Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor. 
 
 

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Samsun İlkadım Onur Bektaş pompalı tüfek cinayet
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