Asker YPG'nin mevzilerini ele geçirdi!

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan görüntüler geldi. Ele geçirilen PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. AA'nın paylaştığı görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı

