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Asker YPG'nin mevzilerini ele geçirdi!

25 Ocak 2018 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 9:54

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan görüntüler geldi. Ele geçirilen PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. AA'nın paylaştığı görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı


Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haberler geliyor.  Terör örgütleri PYD/ PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. AA'nın aktardığına göre, teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.
 
Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.
 
Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.
 
Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.
 

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