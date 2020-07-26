Asker ailesi yardımı! İhtiyaç sahibi asker ailesine 2 ayda bir 800 TL!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığızorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Peki, Asker ailesi yardımı nasıl alınır? İşte asker ailesi yardımı başvuru şartları...

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Peki, Asker ailesi yardımı nasıl alınır? İşte asker ailesi yardımı hakkında merak edilenler...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ kapsamında zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli yardım yapıyor. 18 yaş altına harçlık Program kapsamında verilen yardıma bu yıl yüzde 45.45 oranında zam yapıldı. Böylece oğlu veya eşi askere giden dar gelirli aileye, 2 ayda bir 800 lira destek olunuyor. Yani aylık 400 lira. Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık eğitim ödemesi de yüzde 50 artışla 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı.

ASKER AİLESİ YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekar ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

ASKER AİLESİ YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Asker ailesi yardımı başvuruları illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

Asker ailesi yardımı alabilmek için başvuran kişinin sadece TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı haricinde başka belge gerekimiyor.

Asker ailesi yardımı aylık 400 TL olmak üzere 2 ayda bir 800 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor. Hanede birden fazla asker olması durumunda, her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabiliyor. Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi, yetim yardımından yararlanabiliyor.

ASKER AİLESİ YARDIMI ŞARTLARI

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2020 için gelir sınırı şartı 701 lira.