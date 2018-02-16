Aşk ve Mavi 53. yeni bölümde Ali ile Mavi boşanacak mı?

Aşk ve Mavi 53. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Aşk ve Mavi dizisinde Mavi'den şüphelenen Ali büyük bir tartışmaya neden olur. Peki ikili arasındaki her şey bitti mi? İşte Aşk ve Mavi fragmanı...

Aşk ve Mavi 53. yeni bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam Ali'nin oyun a gelmiş olması büyük bir sorun yaratacak. Peki ikili arasında bundan sonra neler olacak? Yolları tamamen ayrılacak mı?

AŞK VE MAVİ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner.

Mavi'yle kavga ederler.

Artık zengin olmadıklarını ve ellerindeki her şeyi Faysal'a kaptırdıkları gerçeğiyle yüzleşen Refika, bu durumu atlatmaya çalışırken ailesine de bu gerçeği sakladıkları için çok kızgındır.

Ali, Mavi'ye haksızlık ettiğini düşünerek, onunla konuşmak üzere Hasibe'nin evine gitmeye karar verir ama beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?