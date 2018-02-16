Aşk ve Mavi 53. yeni bölümde Ali ile Mavi boşanacak mı?

Aşk ve Mavi 53. yeni bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam Ali'nin oyuna gelmiş olması büyük bir sorun yaratacak. Peki ikili arasında bundan sonra neler olacak? Yolları tamamen ayrılacak mı?
AŞK VE MAVİ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner.
Mavi'yle kavga ederler.
Artık zengin olmadıklarını ve ellerindeki her şeyi Faysal'a kaptırdıkları gerçeğiyle yüzleşen Refika, bu durumu atlatmaya çalışırken ailesine de bu gerçeği sakladıkları için çok kızgındır.
Ali, Mavi'ye haksızlık ettiğini düşünerek, onunla konuşmak üzere Hasibe'nin evine gitmeye karar verir ama beklemediği bir sürprizle karşılaşır.
AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mavi, Faysal'dan Ali'yle ilgili şikayetini geri almasını isteyecekken Ali gelir. Kocasının salıverildiğini gören Mavi çok sevinir ancak Ali, Mavi kendisini dinlemeyip Faysal'dan yardım istemeye gittiği için çok kızgındır. İkili kavga ederler. Mavi evi terk edip annesinin gecekondusuna yerleşir. Safiye arkadaşı Seher'in ön ayak olmasıyla pazarcılığa başlar. Refika komadan çıkar. Son yaşanan olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Doktorun stresten uzak durması gerek tavsiyesiyle Göreçkiler fakirleştiklerini Refika'dan saklamaya karar verirler. Refika'ya hala zenginlermiş gibi rol yaparlar. Mavi'ye aşık olduğunu fark eden Faysal, kızı Ali'den koparmak için Pembe'den yardım ister. Pembe Faysal'a yardım etmek için kolları sıvar. Hasibe ise İsmet'i eve döndürmenin yollarını aramaktadır. İsmet, Pembe'ye öyle bir oyun oynar ki kız bütün Ürgüp'e rezil olur. İsmet'i boşanmaktan vazgeçiremeyen Pembe, intikam için tüm Göreçkiler'i şoke edecek bir şey yapar.