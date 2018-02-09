Aşk ve Mavi 52. bölümde Ali oyuna geliyor!

Aşk ve Mavi 52. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Aşk ve Mavi yeni bölümde Ali oyuna gelecek. İşte Aşk ve Mavi yeni bölümden heyecan dolu sahnaler...

