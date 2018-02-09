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Aşk ve Mavi 52. bölümde Ali oyuna geliyor!

09 Şubat 2018 Cuma - 10:14 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 10:14

Aşk ve Mavi 52. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Aşk ve Mavi yeni bölümde Ali oyuna gelecek. İşte Aşk ve Mavi yeni bölümden heyecan dolu sahnaler...


Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Aşk ve Mavi yeni bölümü heyecan dolu. Aşk veMavi 52. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'De...
 
AŞK VE MAVİ 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
 
Mavi, Faysal'dan Ali'yle ilgili şikayetini geri almasını isteyecekken Ali gelir. Kocasının salıverildiğini gören Mavi çok sevinir ancak Ali, Mavi kendisini dinlemeyip Faysal'dan yardım istemeye gittiği için çok kızgındır. İkili kavga ederler. Mavi evi terk edip annesinin gecekondusuna yerleşir. Safiye arkadaşı Seher'in ön ayak olmasıyla pazarcılığa başlar. Refika komadan çıkar. Son yaşanan olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Doktorun stresten uzak durması gerek tavsiyesiyle Göreçkiler fakirleştiklerini Refika'dan saklamaya karar verirler. Refika'ya hala zenginlermiş gibi rol yaparlar. Mavi'ye aşık olduğunu fark eden Faysal, kızı Ali'den koparmak için Pembe'den yardım ister. Pembe Faysal'a yardım etmek için kolları sıvar. Hasibe ise İsmet'i eve döndürmenin yollarını aramaktadır. İsmet, Pembe'ye öyle bir oyun oynar ki kız bütün Ürgüp'e rezil olur. İsmet'i boşanmaktan vazgeçiremeyen Pembe, intikam için tüm Göreçkiler'i şoke edecek bir şey yapar.
 
AŞK VE MAVİ 52. BÖLÜM FRAGMAN

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