Aşk ve Mavi 50. yeni bölümde Pembe'den yeni darbe!

Aşk ve Mavi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Aşk ve Mavi'de tam her şey düzeldi derken Pembe, yeni bir darbe vurur. İşte Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam yaşanacak olaylar...

Aşk ve Mavi 50. yeni bölümüyle bu akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de heyecanlı olaylar bitmek bilmiyor. Mavi yanlış bir adım atarken Pembe'nin yeni darbesi ortalığı karıştıracak.

AŞK VE MAVİ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ailemizden uzak dur!"

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Göreçkiler, Faysal'a yardım eden kişinin Pembe olduğunu öğrenirler. Herkes büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Hasibe'nin de her şeyden haberi olduğunu öğrenen Mavi, kız kardeşine ve annesine büyük bir öfke duyar.

Göreçkiler, beş parasız sokakta kalmışlardır. Birgül'ün yardımıyla bir gecekonduya taşınırlar. Göreçkiler, yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Pembe, konakta Göreçkiler'e ait ne var ne yoksa sokağa atar.

Refika, kendisi için çok kıymetli bir eşyasını almaya gittiğinde Pembe korkunç bir şey yapar.