Aşk ve Mavi 49. yeni bölümde Pembe'nin oyunu ortaya çıkıyor!

Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve oldukça heyecanlandırdı. Sevilen dizi Aşk ve Mavi her hafta ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Aşk ve Mavi'de Pembe köşeye sıkışıyor.

Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. ATV'de Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizi Aşk ve Mavi'de sular durulmuyor. Pembe'nin gerçek yüzünü herkes öğreniyor... İşte Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam yaşanacaklar...

AŞK VE MAVİ 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Mezarıma taş dikmeyin, toprağına gül ekmeyin..."

Göreçkiler, Faysal'a yardım eden kişinin Pembe olduğunu öğrenirler. Herkes büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Hasibe'nin de her şeyden haberi olduğunu öğrenen Mavi, kız kardeşine ve annesine büyük bir öfke duyar.

Göreçkiler, beş parasız sokakta kalmışlardır. Birgül'ün yardımıyla bir gecekonduya taşınırlar. Göreçkiler, yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Pembe, konakta Göreçkiler'e ait ne var ne yoksa sokağa atar.

Refika, kendisi için çok kıymetli bir eşyasını almaya gittiğinde Pembe korkunç bir şey yapar.