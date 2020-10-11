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Aşk hormonu oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 17:57 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 17:57

Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi.


Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi.
 
Karbetosinin imzası olarak da adlandırılan bu özelliklerinin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini harekete geçirebileceğine işaret ettiği belirtildi.
 
Yanı sıra karbetosinin imzasının, Kovid-19 tedavisinde üzerinde çalışılan ve retrovirüslere karşı etkili olan lopinavir ile benzerlik gösterdiği vurgulandı.
 
Araştırmacılar, American Fizyoloji Derneği'nden yapılan basın açıklamasında, oksitosinin, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti.
 
Kovid-19'un en ciddi komplikasyonlarından birinin, vücudun kendi dokularına saldırdığı sitokin fırtınası olduğu ifade ediliyor.
 
Daha önce yapılan araştırmalar, üremede, doğum sırasında ve sonrasında önemli rol oynayan oksitosinin, enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu.
 
Çalışmanın ayrıntıları "Physiological Genomics" dergisinde yayımlandı. 

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