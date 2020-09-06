Aşk dedikoduları ayyuka çıktı! Survivor Burak...

Geçen haftalarda Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugörbu önceki hafta da Bodrum'da tatil yapmıştı. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akınve Zeynep Karaca vardı. Burak Yurdugörve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntülemiş ve ikili hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Dedikodular hakkında bir açıklamada bulunmayan ikiliden bir de yeni poz geldi. Önceki gün Burak Yurdugör, Didem Ezgi Akın ile olan yanak yanağa pozunu Instagram hesabından paylaştı.