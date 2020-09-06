06 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4430 0.13 ALTIN 462,570 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşk dedikoduları ayyuka çıktı! Survivor Burak...

06 Eylül 2020 Pazar - 15:37 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:37

Survivor 2020 Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın'la yanak yanağa verdikleri bir pozu paylaştı.


Geçen haftalarda Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugörbu önceki hafta da Bodrum'da tatil yapmıştı. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akınve Zeynep Karaca vardı. Burak Yurdugörve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntülemiş ve ikili hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Dedikodular hakkında bir açıklamada bulunmayan ikiliden bir de yeni poz geldi. Önceki gün Burak Yurdugör, Didem Ezgi Akın ile olan yanak yanağa pozunu Instagram hesabından paylaştı.
 
 

ETİKETLER

Survivor burak Survivor burak aşk Survivor burak didem ezgi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.