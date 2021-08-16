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Aşk dalga dalga yükseliyor!

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:47 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 14:47

Aşkın Tarifi 10. bölüm 3.fragmanı yayınlandı.


Herkesin kafası hissettikleri konusunda karmaşıktır. Aşkı ararken sonucu nerede bulacaklar?
 
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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aşkın tarifi fragman yayın
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