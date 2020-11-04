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Aşk belgelendi! Öp öp doyamadı...

Aşk belgelendi! Öp öp doyamadı... Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek, yeni bir aşka yelken açtı.
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