Aşıyla ilgili son dakika açıklaması! 12 yaş altı çocuklar için...

Bakan Koca: Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Okullarda rastgele PCR testi sonuçlarının ilk sonuçları çıktı. Yapılan taramada toplumdan farklı solarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Biz asistanlarımızın iş yükümüzün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

-Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Okullarda rastgele PCR testi sonuçlarının ilk sonuçları çıktı. Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum.

-Turkovac'ta acil kullanım onayı seri üretim için gerekiyor,. Bunun için 3 bin gönüllüye çalışmanın bitmesi gerekiyor. Şu an bugün itibariyle bin kişiyi geçmiş oldu.