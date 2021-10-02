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Aşıyla ilgili son dakika açıklaması: 110 milyon dozu geçti

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 10:15

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, aşılama süreciyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşının 110 milyon dozu geçtiğini duyurdu.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan  anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci  doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte  toplam sayı 110 milyon 201 oldu.
 
Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e,  İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.
 
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık  Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre,  Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı  toplumsal aşılama, yoğun şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine  tanımlanmasıyla devam etti.
 
Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere  uzanırken, martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve  üzerindekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da  aşılamaları yapıldı.
 
Haziran aşılamada dönüm noktası oldu
 
Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama  çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş  ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25  Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19  aşılarını olmaya başladı.
 
Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken,  Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
 
Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da  hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon,  haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70  milyon doza ulaştı.
 
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci,  ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.

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