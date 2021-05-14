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Aşıyı ihmal etmeyin! Koronavirüs böbreklerde hasar bırakıyor!

14 Mayıs 2021 Cuma - 18:12 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 18:12

Ölümcül salgın Kovid-19'un, akciğer, kalp ve sinir sisteminin yanı sıra böbreklerde de önemli hasara yol açtığı, böbrek yetmezliği bulunanların aşıyı ihmal etmemesi gerektiği bildirildi.


Nefroloji Uzmanı Prof. Dr.  Siren Sezer, Kovid-19 nedeniyle ağır enfeksiyon geçiren hastaların  oksijen seviyesindeki düşüşün böbrek dokusunda da oksijen azalmasına yol açtığını  söyledi.
 
Bağışıklık sisteminin yabancı organizmalarla mücadelesi sırasında  normal vücut dokularına zarar vermesi anlamına gelen "sitokin fırtınası" yaşayan  hastaların böbrek dokusunun direkt zarar görebileceğinin altını çizen Sezer,  "Aynı zamanda ağır solunum yetmezliği gelişen hastalarda solunumda su kaybı  olmaktadır, hastalar eğer yeterli sıvı desteği almazlarsa vücut susuz  kalabilmektedir. Damardan sıvı desteği verilmelidir." diye konuştu.
 
Sezer, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında görülen pıhtılaşma probleminin  böbrek damarlarını da etkileyebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Tüm bu nedenlerde eğer böbrek hasarı gelişiyorsa veya kişi zaten  önceden böbrek hastası ise enfeksiyonun daha ağır seyredeceği, yoğun bakıma yatış  ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.
 
Imperial College of London istatistiklerine göre Kovid-19 enfeksiyonu  ile yoğun bakıma yatırılan 372 hastanın yüzde 58'inde böbrek hasar bulguları  saptandı. Öncesinde böbrek yetmezliği tanısı olan ve yoğun bakıma yatanlarda ise  böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ölüm riskinin arttığı görüldü."
 
 
"YAŞLI, ŞEKER VE HİPERTANSİYON HASTALARI RİSK TAŞIYOR"
 
Prof. Dr. Sezer, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında, akut böbrek  yetmezliğinin yaşlıların yanı sıra şeker ve hipertansiyon tanısı olan ve sitokin  fırtınasını ağır yaşayan hastalarda daha sık olacağının bilindiğini vurguladı.
 
"HASTALAR AŞILANMAYI İHMAL ETMEMELİ"
 
Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğunun altını  çizen Sezer, ülkede 10 milyondan fazla kronik böbrek hastasının olduğunun  öngörüldüğünü söyledi.
 
Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bu kişilerin Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirebilecekleri  konusunda bilincin uyanması, hastaların aşılanmayı ihmal etmemeleri ve  aşılanmanın ve enfeksiyon geçirirken medikal takibin bu hasta grubunda dikkatlice  yapılması önemlidir. Böbrek hastalığı tanısı olan hastalarda Kovid-19 enfeksiyonu  sırası ve sonrasında böbrek hastalığının ağırlaşabildiğini, glomerülonefrit  tanısı olanlarda hastalığın aktifleşebildiğini görmekteyiz. Yine hastanede yatan  hastalarda geçici proteinüri görülebildiği yayınlanmıştır."
 

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