Aşırı yemeyle yaşanabilecek sorunlara evde pratik öneriler

Pandemi nedeniyle evde kalınan bu yılbaşında yemek konusunda aşırı tüketim yapılmaması uyarısında bulunan Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, aşırı yemeyle ilgili yaşanabilecek sağlık sorunlarına pratik öneriler sundu.

Yeni yıla girmeye saatler kaldı. Pandemi nedeniyle herkesin evde geçireceği bu yıl başında fazla yemek yenmemesine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, yılbaşı gecesi yemeği fazla kaçırıp şikâyet yaşayanlar için evde yapılacak pratik çözümleri paylaştı. Ertesi gün uyumaktan ziyade, erken kalkıp metabolizmayı zinde tutmak gerektiğini belirten Taşpınar, evde gün içinde egzersiz yapmanın da akşamdan alınan yüksek kalorinin atılmasına yardımcı olacağını hatırlattı.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: