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Giresun’da aşırı yağmur sele dönüştü! 200 kişi mahsur kaldı
Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara neden oldu. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, derenin taşması sonucu yıkılan köprünün yerine geçici köprü yapıldığını ve bölgede mahsur kalan araçların tamamının kurtarıldığını söyledi.
Giresun'dan dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağışlar bugün de devam etti. Düğün merasiminde 200 kişi mahsur kaldı. 50-60 aracın da bölgeden kurtarıldığı açıklandı.