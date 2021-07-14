ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Giresun’da aşırı yağmur sele dönüştü! 200 kişi mahsur kaldı

Giresun’da aşırı yağmur sele dönüştü! 200 kişi mahsur kaldı

Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara neden oldu. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, derenin taşması sonucu yıkılan köprünün yerine geçici köprü yapıldığını ve bölgede mahsur kalan araçların tamamının kurtarıldığını söyledi.

Giresun’da aşırı yağmur sele dönüştü! 200 kişi mahsur kaldı Giresun'dan dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağışlar bugün de devam etti. Düğün merasiminde 200 kişi mahsur kaldı. 50-60 aracın da bölgeden kurtarıldığı açıklandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.