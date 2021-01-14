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Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına aşı yapıldı

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 23:44 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 23:44

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu.


Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi  Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk  olarak dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.
 
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca  belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer  alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da bugün başlandı. Bu kapsamda,  aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu  yapıldı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ankara Şehir Hastanesine  gelerek aşı oldu.
 
Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli gruplar aşılanacak
 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin  sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına  tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca  sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak  aşılarını yaptırabiliyor.
 
Sağlık çalışanlarının ardından, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama  Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların  aşılanmasına başlanacak.
 
Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep  telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.
 
Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak  cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol  edilebilecek veya değiştirilebilecek.
 
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi
 
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, birinci aşamanın A  grubunda, kamu, özel, üniversite, vakıf ve benzeri tıp fakültesi ve diş hekimliği  fakültesi stajyer öğrencileri dahil sağlık kurumunda çalışanlar ile eczacı ve  kalfalar dahil tüm eczane çalışanları bulunuyor.
 
Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi  yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.
 
İkinci aşamanın A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli  sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
 
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki  kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü  (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları  (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri  vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"
 
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler  aşılanacak.
 
 Kronik hastalığı olanlar üçüncü aşamada
 
Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere  aşı yapılacak.
 
Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu  30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
 
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49  yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
 
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında  yaptırmayanlar aşılanacak.
 

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