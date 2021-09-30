Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda vakalar artabilir

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), COVID-19 karşı yeterli aşılama oranına ulaşamayan ve tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkelerde kasım sonuna kadar vaka sayılarında ciddi artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bulaşıcı hastalıklarla mücadele görevi yürüten kurumu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), COVID-19 salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesi raporunu güncelledi.

Değerlendirmede, vakalarda, hastane kabullerinde ve ölüm sayılarında gelecek 2 ay içinde "ciddi artış" riski bulunduğu, zayıf bağışıklığa sahip kişilerin tam aşılı olsalar da ağır sonuçlanabilecek enfeksiyon tehdidi altında oldukları belirtildi.

Aşılama oranlarının düşük seyretmesiyle birlikte salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin planlandığı Avrupa ülkelerinde kasım sonuna kadar vaka sayılarında büyük artış görülebileceğinin altı çizildi.

Aşılamayı hızlandırma ve tedbirleri sürdürme çağrısı

AB ülkeleri ile Norveç, Liechtenstein ve İzlanda 'da toplam nüfusun şu ana kadar yüzde 61'i aşılandı. Aşılama oranı sadece Malta Portekiz ve İzlanda'da toplam nüfusun yüzde 75'ini geçti.

Özellikle doğudaki bazı Avrupa ülkelerinde aşılama oranı çok daha geride kaldı. Bulgaristan 'ın toplam nüfusunun yüzde 19'u, Romanya 'nın ise yüzde 27'si aşılandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Avrupa ülkelerine aşılamaları hızlandırma çağrısında bulundu. Ammon, yerel salgın durumlarına bağlı olarak aşı veya ilaç dışındaki tedbirlerin kasım sonuna kadar hala gerekli olabileceğini vurguladı.

ECDC'nin raporunda, yüksek aşılama oranlarına ulaşan ülkelerin, aşıların etkinliğinde ani düşüş olmadığı sürece daha az risk altında olduğu belirtildi.

Çocuklar ve gribal enfeksiyon için uyarılar

Raporda çocuklara ilişkin uyarılara da yer verildi. Gelecek aylarda çocuklarda COVID-19 vakalarının daha fazla görülmesine yönelik beklenti ifade edilerek, özellikle okullarda mesafe, hijyen ve iyi havalandırmanın önemine değinildi.