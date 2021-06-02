Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.
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- Aşılamada yeni dönem: Yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecekler
Aşılamada yeni dönem: Yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecekler
02 Haziran 2021 Çarşamba - 19:34 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 19:51