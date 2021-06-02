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Aşılamada yeni dönem: Yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecekler

02 Haziran 2021 Çarşamba - 19:34 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 19:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.


Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.
 
 
 

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Sağlık Bakanı öğretmen 7 Haziran
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