Aşılama yaygınlaşıyor: Yeni garlar dahil edildi

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle tren garlarında kurulan merkezlerde vatandaşlar randevu almadan COVID-19 aşısı olabiliyor.
Ankara Gar'da çok sayıda TCDD çalışanı ve vatandaş aşılarını yaptırdı.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelen talepler üzerine 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında, Eskişehir, Konya YHT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda TCDD çalışanları ve vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler."