Aşılama ne zaman başlıyor, aşı takvimi belli oldu mu? İlk aşı (Sinovac) ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı tarih verdi!

İlk aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının ne zaman biteceği merak edilirken, merakla aşılama çalışmalarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac adlı koronavirüs aşısı 14 günlük test sürecini henüz tamamlamadı. Ayrıca Korona virüs aşıları Türkiye’ye gelmesiyle aşı uygulama merkezleri olan hastanelerde hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da özel hastanelerde hazırlanan aşı odalarında tüm hazırlıklar yapıldı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman?

Koronavirüs aşısı çalışmaları devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac aşısı için testler ise devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı. Peki, Aşılama takvimi belli oldu mu? İlk aşı ne zaman yapılacak?

İlk aşı (Sinovac) ne zaman yapılacak?

Tüm aşı geliştirme ve üretme faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Çin menşeli aşıyı ülkemize getirmeye başladık. 3 milyon doz aşı Türkiye’ye geldi. Almanya aşısı için görüşme devam ediyor, henüz bir adım atılmadı.

Belirlenen sıraya göre Perşembe ve Cuma bu kampanyamız başlamış olacak.

Sağlık Bakanı Koca da yaptığı açıklamada ''Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir.'' ifadelerini kullanmıştı.