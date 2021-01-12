Aşıla mobil uygulama indirme ekranı! Sağlık Bakanlığı Covid 19 aşısı aşılama uygulaması nedir? Mobil marketten aşıla mobil uygulama nasıl indirilir?

Aşıla uygulaması nedir? T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibi yapılabilmesi için yeni bir uygulama geliştirmesinin ardından en çok sorulan soruların başını çekti. Aşıla mobil uygulama hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazanırken, vatandaşlar yoğun bir şekilde aşılama nedir, Mobil marketten aşıla mobil uygulama nasıl indirilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Uygulama mobilmarket.saglik.gov.tr üzerinden indirilebiliyor. Aşılama uygulaması hakkında merak edilenler...

AŞILA mobil uygulaması nedir? Aşıla uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Aşıla uygulaması T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Aşı takibi için aşıla uygulamasını indirilmesi önerilmektedir. İşte aşılama uygulaması detayları...

Türkiye'nin Çin'den aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşılar vurulmaya başlayacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak.

AŞILA Mobil Uygulama nedir?

Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir.

Aşıla Mobil Uygulaması mobilmarket.saglik.gov.tr adresinden indirilebiliyor. Uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılmalıdır. Uygulamaya giriş yapan "Aile Hekimi ve Hekim Kullanıcıları" Sağlık Personelinin uygulamaya girişi için yetki verebilir.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI İNDİRME VE DETAYLAR!

Kayıt tamamlandıktan sonra aşı yapılacak

Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Herkes önce kayıt olacak, sonra aşı yapılacak.