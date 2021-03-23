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Asil Mucize’den ‘Tükeneceğiz’ yorumu

23 Mart 2021 Salı - 11:19 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 11:19

Profesyonel müzik yaşamına 2014 yılında ‘Mucize’ adlı şarkıyla güçlü bir giriş yapan Asil Mucize, şimdi de ‘Tükeneceğiz’ ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor.


Sektörde geçen yedi yılda pek çok şarkı ve albüme imza atan Asil Mucize, sanatçı kimliğinin yanında doktorluk mesleğini de büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. 
 
Söz ve müziği Minik Serçe Sezen Aksu’ya ait olan ‘Tükeneceğiz’ şarkısı, AMP Prodüksiyon etiketiyle 2 Mart Salı günü tüm dijital platformlarda yerini aldı. 
 
Asil Mucize’nin kendine özgü yorumuyla güncellenen ‘Tükeneceğiz’in düzenlemesi ise Hatem Tutkuş ve Mustafa Arapoğlu’na ait. Mix-mastering’inde ise Emre Kıral imzasını görüyoruz. 
Şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna  Buğra Karaçam oturdu. 
 
Asil Mucize, aynı zamanda birçok sosyal  sorumluluk projesine destek vermeye devam ediyor.  Sanatçı, ‘Tükeneceğiz’ projesinden elde edilecek tüm gelirin Pandemi döneminde canlarını ortaya koyarak hizmet veren sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacağını da müjdeledi.

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