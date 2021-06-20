Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda günlük aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Aşı programında yer alan nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşı oldu. Son olarak aşılama çalışmalarında yeni yaş grubuna geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmen duyurdu. Peki, Aşıda yaş sınırı kaç oldu? 30 yaş ve üstü aşı randevuları açıldı mı? Aşı kaç yaşa indi? E-Nabız, MHRS ve ALO 182 aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı sürecine ilişkin tüm detaylar...

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılamada her gün yeni bir rekor kırılıyor. Şu ana kadar aşı programında yer alan nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşı oldu. Son haftalarda hız kazanan aşılamada ise yeni yaş grubuna geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, Aşıda yaş sınırı kaç oldu? 30 yaş ve üstü aşı randevuları açıldı mı? Aşı kaç yaşa indi? E-Nabız, MHRS ve ALO 182 aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı sürecine ilişkin tüm detaylar...

AŞI YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş ve üstü kişilerin bugünden itibaren Covid-19 aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler randevu alabilirler." dedi.

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Türkiye'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor kırılırken 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları yeni mobil aşılama ile bu daha da hız kazandı.

MHRS, e-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.