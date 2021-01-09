Aşıda son durum ne? Flaş açıklama

Kovid-19’a karşı Sinovac’ın geliştirdiği ve Türkiye’ye getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının inceleme sürecinin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu aşılama için son hazırlıkları yaptı. İlk etapta aşılanacaklarla ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nca 30 Aralık’ta Çin’den Türkiye’ye getirilen ve aynı gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına alınan aşıların incelemesi sürüyor.