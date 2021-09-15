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Aşıda korkunç oyun! Gündeme bomba gibi düştü... Aylar sonra ortaya çıktı
Delta ve MU gibi yeni varyantları ile gündemden düşmeyen koronavirüse karşı Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech bir kez daha gündemde. Aşı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aylar sonra ortaya çıktı...
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.