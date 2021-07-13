Aşı zorunlu olacak mı? Aşı zorunluluğu gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi. Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. Peki, Aşı zorunlu olacak mı? Aşı zorunluluğu gelir mi? İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Salgınla mücedelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı. Peki, Aşı zorunlu olacak mı? Aşı zorunluluğu gelecek mi? Bakan Koca açıklık getirdi.

750 KİŞİDE DELTA VARYANTI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi.

Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi.

TOPLAM VAKA SAYISI ARTTI!

Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Koca, artışların Diyarbakır , Şırnak, Adıyaman gibi daha çok aşılama oranının düşük olduğu illerde görüldüğünü belirtti.

BAKAN KOCA'DAN DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Salgınla mücedelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı.

"Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyen Koca, şunları söyledi: Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ile dördüncü dalgayı önlemek mümkün.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti.

Peki salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun da yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz" dedi.

Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor" diye konuştu.