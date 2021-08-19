Aşı zorunlu mu olacak? Aşı olmayanlara yasak geldi mi, aşı zorunluluğu var mı 2021?

Aşı zorunluluğu konusu koronavirüs salgının devam etmesiyle gündemde tartışılıyor. Aşının zorunlu olması gerektiği üzerinde çokça uzman yorumu bulurken aşı olmak istemeyenlerin sayısı azımsanmayacak derece. Yaz başında 5 binlere düşen vakalar normalleşme ile birlikte arttı. Aşı olmayanların salgını olarak tanımlanan bu süreçte en çok sorulan soru “Aşı zorunlu olacak mı?” Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Aşı zorunluluğu gelecek mi? Koronavirüs salgınında vaka sayısı artınca yeni yasaklar ve tedbirlerin konuşmasına neden oldu. Okulların ve üniversitelerin açılacak olması aşı şartı getirilip getirilmeyeceğinin tartışılmasına sebep oluyor. Kabine Toplantısından aşı zorunluluğu kararının çıkıp çıkmayacağı mereak konu oldu.

AŞI ZORUNLULUĞU VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen haftalarda yaptığı açıklamada "Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım." Dedi.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ise 2. doz koronavirüs aşısı olmayanların kahvehanelere alınmayacağını belirtti. Öte yandan bazı üniversiteler de aşıyı zorunlu tuttu.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk ise "Çünkü insanlar boşta kaldığı zaman mutlaka alternatif işlere yönelebiliyor. Aşı kartı olmayanlar okullarda çalışamayacak. Zorunluluğu yok ama okullarda çalışmak için aşı olması gerekiyor insanların. Yarı yarıya kapasiteyle alakalı herhangi bir talimat gelmedi ama şöyle bir kural var, bir öğrenci okulun ilk günü ön koltukta oturuyorsa seneyi orada bitirecek yani bugün önde yarın arka koltuğa oturayım bu olmayacak. Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemiz 1 üye olumsuz dönüş yaptı, 'Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum' diye. Mutlaka her toplulukta, karşıtlar veya alternatif fikirde olanlar çıkabilir ama biz topluma hizmet veriyoruz konan kurallara uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AŞI ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben aşıda zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu onunla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu işi gönüllülük esası ile işletmenin neticesi daha iyi olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz bir şekilde uyalım. '' ifadelerini kullandı.