22 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.407 1.58 EURO 10,1460 0.28
USD 8,6360 0.10 ALTIN 493,620 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler 2 saat arayla koronavirüsten öldü

Nuri PİR/ADANA, (DHA) |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 17:50

Adana'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.


Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
 
2 SAAT ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER
Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi. İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 
 Kardeşlerin Koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
 

ETİKETLER

aşı koronavirüs sanayici kardeşler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.