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Aşı yaptırmayan iki anne hayatını kaybetti

08 Eylül 2021 Çarşamba - 17:20 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 17:26

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Ceylin Göktaş ile doğumuna 1 ay kala virüse yakalanan 37 yaşındaki Nursel Aksoy, hayatını kaybetti. Aksoy'un sezaryenle alınan ikizlerinden biri de koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.


Gaziantep'te oturan Ceylin Göktaş, bir süre önce hastanede yaptığı doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumundan bir gün sonra koronavirüs belirtileri gösteren Ceylin Göktaş, hemen tedaviye alındı. Ceylin Göktaş, tedavisinin 10’üncü gününde, pazartesi yaşamını yitirdi. Aşı yaptırmadığı belirtilen Ceylin Göktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Antalya’nın Kumluca ilçesine getirildi. Ceylin Göktaş, bu sabah Hacıveliler Zeytinlik Mezarlığı’nda Covid-19 tedbirleriyle toprağa verildi. 
 
İKİZLERE HAMİLEYDİ 
 
Finike ilçesinde ikizlere hamile olan Nursel Aksoy da doğuma 1 ay kala koronavirüse yakalandı. 18 Ağustos'ta koronavirüs belirtisi gösteren Aksoy, 20 Ağustos'ta fenalaşınca ailesi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca bebeklerinin alınması kararlaştırıldı. Doktorlar 23 Ağustos'ta sezaryenle Nursel Aksoy'un ikiz bebeklerini aldı. 27 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Nursel Aksoy, 6 Eylül’de yaşamını yitirdi. Koronavirüslü olarak dünyaya gelen ikizlerden biri de hastanede tedaviye alındı. 
 
Nursel Aksoy'un cenazesi dün koronavirüs tedbirleriyle Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşı yaptırmadığı ifade edilen Nursel Aksoy'dan geriye biri erkek, ikiz bebekleri kaldı. Her iki annenin de ilk çocukları olduğu bildirildi.
 

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Antalya aşı koronavirüs
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