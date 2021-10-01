01 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.406 -0.02 EURO 10,2720 -0.34
USD 8,8480 -0.45 ALTIN 499,490 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA) |  01 Ekim 2021 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:16

Nevşehir’de, aşı yaptırmayan, lisede muhasebe ve finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım (45), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.
 
5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
 
17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.  
 

ETİKETLER

Nevşehir koronavirüs öğretmen
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.