Aşı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Pfizer/BioNTech, Moderna, Rus Sputnik V Koronavirüs aşısı ne kadar, fiyatı ne olacak? Koronavirüs aşısında son durum!

Dünya çapında COVID-19'a karşı halihazırda geliştirilen iki yüzü aşkın aşı adayı var. Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen corona virüsü aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu. Koronavirüs aşısı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ederken, gözler aşının üretileceği ve Türkiye’ye geleceği tarihe çevrildi. Koronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı ne kadar olacak?

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve corona virüse karşı en etkili aşı olarak bilinen coronavirüs aşısının Acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunulmuştu. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı onay alırsa ilk aşılama tarihi başlayacak. Peki, kKoronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı ne kadar olacak?

FDA, PFİZER'IN AŞINININ ONAYI İÇİN 10 ARALIK'TA TOPLANACAK

Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı Biontech'in aşısı, Cuma günü acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya başvurmuştu.



FDA'nın bağımsız danışmanları, aşıya onay verip vermemeyi görüşmek üzere 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı onay alırsa ABD'de dağıtımına hemen başlanacak. İlk ABD vatandaşının 11 ya da 12 Aralık'ta aşı olması bekleniyor.



Slaoui, aşının eyaletlere nüfuslarına oranla dağıtılacağını, öncelikle kimlerin aşılanacağına eyaletlerin karar vereceğini belirtti.

Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşılara, bu yıl içinde lisans verilecek. Dolayısıyla Türkiye’ye geliş tarihi de 10 Aralık toplantısı sonrası netleşecek.

O GRUPLARA ÖNCELİK



NTV'de yer alan habere göre; Federal yönetim, sağlık çalışanlarına, ön safta çalışan işçilere ve risk grubundaki yaşlılara öncelik tanınmasını öneriyor.



Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor. Amerikalı yetkili bu orana Mayıs ayında ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

3 DOZ HALİNDE UYGULANACAK



ABD 330 milyon nüfusa sahip. Ülkede corona virüs vakalarının sayısı 12 milyonu geçti. Vaka sayısı bir haftadan kısa sürede bir milyondan fazla arttı.



Pfizer ve BioNTech, aşının yüzde 95 oranında etkin olduğunu ilan etmişti. Aşının üç hafta arayla iki doz halinde uygulanması gerekiyor.



ABD'de Aralık ayında yaklaşık 25 milyon aşının kullanıma sunulması planlanıyor.

AŞI FİYATLARI

Corona virüsü salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti.

Moderna'nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi.

Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pfizer’in doz başına 19.50 dolar ve Moderna’nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V’nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadelerine yer verildi.

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sözcüsü yaptığı açıklamada, Sputnik V’nin fiyatının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

RUSYA AŞIYI TESCİL EDEN İLK ÜLKE

Rusya, 11 Ağustos'ta geliştirdiği Sputnik V adlı aşı ile dünyada corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı şu anda faz 3 çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.50 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti.