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Aşı skandalı! Turistlerin sağlığı ile böyle oynadılar

DHA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 10:54 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 11:08

Türkiye’de aşılama süreci hızla devam ederken, dolandırıcılar da boş durmuyor. Simsarlar, sahtekarlığı bu kez sınır dışına taşıdı. Biontech aşısı vaadiyle ülkeye getirdikleri turistleri kandıran şahıslar, her bir kişiden 2 bin 700 lira aldı. İddianın odağındaki firmada inceleme yapan polis ise herhangi bir delil bulamadı.


Şişli'de bulunan bir turizm acentasının, İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı yaptırdığı iddia edildi. Dolandırıcıların İran’da "İstanbul'a gel aşı yaptır" kampanyası yaptığı da ortaya çıktı. Acenta yetkilisi bir şahsın ise sosyal medya hesabı üzerinden “İstanbul'da ikamet ve vatandaşlık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı bilgi için arayın” ifadeleriyle yurt dışına ait bir numara paylaştığı görüldü.   
 
 
"GEL BİONTECH AŞISI YAPTIR" 
 
İddiayı ortaya atan OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İstanbul'u tercih eden İranlılara yalan olan ve onların hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor.  2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.  
 
 
"SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ" 
 
Hüseyin Kırk “ En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.  
 
 
EMNİYET DENETİM YAPTI 
 
İddiaların odağındaki seyahat acentasına, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı. 
 

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