Aşı sırası kimde, nasıl öğrenilir? Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Aşı sırası kimde, aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı takvimine göre risk grupları aşılanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını bildirdi. Aşı sıranız SMS ve e-Nabız üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte aşı süreci detayları…

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı. Peki, aşı sırası kimde, üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

AŞI SIRASI KİMDE, SORGULAMA

Aşı sırası E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, Twitter'da yöneltilen bir soruya yanıt verdi ve üniversite öğrencilerinin aşılanacağı tarihe ilişkin detaya değindi. Fahrettin Koca, '' Merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun.'' dedi.