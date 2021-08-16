15 yaş aşı ne zaman olacak, aşı sayısı kaça düştü? 15 yaş aşı randevusu alma detayları…

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Peki, 15 yaş aşı randevusu nasıl alınır? 15 yaş aşı ne zaman?

Aşı sayısı kaçta düştü? Sorusu yanıt buldu. 15 yaş aşı olacak mı merak içinde beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasıyla aşı sayısının 15’e düştüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı. İşte 15 yaş aşı randevusu ile ilgili merak edilenler…

Peki, 15 yaş aşı randevusu nasıl alınır, 15 yaş aşı ne zaman olacak?

15 YAŞ ÜSTÜNE AŞI HAKKI TANINDI, 15 YAŞ AŞI NE ZAMAN OLACAK?

15 yaş üstü aşı hakkı tanındığından istediği zaman randevu alıp aşısını olabilecek.

– Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

– PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

– 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz da biontech yapılacak.

15 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sırası gelen vatandaşlar MHRS - e nabız ve Alo 182 sisteminden randevu alabiliyor.

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor.

Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.