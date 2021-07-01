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Aşı randevusu nasıl değiştirilir? E-devlet, MHRS ve e-nabızdan alınan korona aşı randevusu tarihi ve yeri nasıl değiştirilir?

01 Temmuz 2021 Perşembe - 9:59 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 9:59

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 3. doz aşılamanın varyantlar üzerinde etkili olacağını kararlaştırdıklarını belirterek, "50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler" ifadelerini kullanırken, “Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.” açıklamasında da bulundu. Söz konusu açıklamaların ardından Aşı randevusu nasıl değiştirilir? E-devlet, MHRS ve e-nabızdan alınan korona aşı randevusu tarihi ve yeri nasıl değiştirilir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…


Aşılama çalışmaları ve süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevular arasındaki sürecinin indiğini durunca aşı randevusu değiştirme konusu sorgulanmaya başlandı. Aşı sırası gelenler aşı randevularını e-Devlet, MHRS ekranlarından alabiliyor. Peki, aşı randevusu nereden ve nasıl değiştirilir? -devlet, MHRS ve e-nabızdan alınan korona aşı randevusu tarihi ve yeri değiştirme…

AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Aşı randevusu randevu alınan ekran üzerinden istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Aşı randevusunda değişiklik yapmak için öncelikle önceki randevuyu iptal etmek gerekiyor.

Randevunuzu iptal edebilmek için şu süreci takip edebilirsiniz.  
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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