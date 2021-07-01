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Aşı randevusu nasıl değiştirilir? E-devlet, MHRS ve e-nabızdan alınan korona aşı randevusu tarihi ve yeri nasıl değiştirilir?

Aşı randevusu nasıl değiştirilir? E-devlet, MHRS ve e-nabızdan alınan korona aşı randevusu tarihi ve yeri nasıl değiştirilir?