Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı. İlk randevular yarın başlıyor. Milyonlar yeni yaş sınırının açıklanmasının ardından aşı randevusunun nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır? Randevu almadan aşı yapılıyor mu? İşte MHRS, e-Nabız'dan aşı randevusu almak için yapılacaklar...

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini ve bu yaş grubunun ilk randevularının da 23 Haziran'da açılacağını açıkladı. 25 yaş aşılamanın başlatılmasıyla birlikte milyonlarca genç aşı randevusu almak için detayları araştırıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır? Randevu almadan aşı yapılıyor mu? İşte MHRS, e-Nabız'dan aşı randevusu almak için yapılacaklar...

RANDEVU ALMADAN AŞI YAPILIYOR MU?

Sırası gelen vatandaşların MHRS - e nabız ve Alo 182 sisteminden randevu alarak aşı olmaları konusunda uyarılar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına dair tüm ayrıntıları ve gelişmeleri paylaşıyor.

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı.

Randevu almadan aşı olmak için sağlık merkezlerinde gelenler yoğunluk oluşturabilir. Mobil aşılama noktalarında randevu almadan aşı olmak isteyenler geri çevrilmiyor. Ancak toplum sağlığını korumak amacıyla ve aşılama çalışmalarının hızı için randevu almanın önemli olduğu vurgulanıyor.

MHRS, e-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.