Aşı randevusu nasıl alınır? 60 yaş üstü ve eşleri için covid 19 aşı randevusu alma telefon veya e-devlet seçenekleriyle…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade ederek, 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için Kovid-19 aşı randevusu sisteminin açıldığını söyledi. Aşı randevuları e-Nabız üzerinden alınabiliyor. Aşı randevusu nasıl alınır? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 60 yaş üstü ve eşlere covid 19 aşı randevusu alma…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etti. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS, telefon ve e-devlet üzerinden aşı randevusu alma…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Kovid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

MOBİL UYGULAMA İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA (TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA)

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.